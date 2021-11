한국투자증권 '해외주식 자동투자' 신청 30만건

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 모바일 해외주식투자 플랫폼 미니스탁(ministock)의 자동투자 서비스 신청이 출시 3개월만에 30만건을 넘었다고 22일 밝혔다.

한국투자증권 미니스탁은 해외주식을 소수점으로 나눠 1000원 단위로 거래하는 서비스다. 올해 9월에는 원하는 종목, 금액, 주기, 투자기간을 설정하면 자동으로 투자해주는 자동투자 서비스를 도입했다. 출시 기념으로 올해 말까지 매월 자동투자금액 40만원까지는 거래수수료가 면제된다.

자동투자 서비스는 소액으로 꾸준히 장기 투자할 때 특히 유용하다. 현재 서비스 신청 고객의 42%가 2030세대이며, 48%가 설정 가능 기간 중 가장 긴 1년 투자를 선택했다. 인기 종목은 1위 테슬라(10%), 2위 애플(6%), 3위 알파벳A(5%)주인 것으로 나타났다.

한편 미니스탁은 최근 수익률 공유하기 기능을 추가해 앱 이용의 재미 요소를 더했다. 자기 표현과 소통에 적극적인 MZ세대를 겨냥한 콘텐츠로, 귀여운 캐릭터를 활용해 자신의 투자 수익률을 사회관계망서비스(SNS) 채널로 공유할 수 있다.

