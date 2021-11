현대百, 오프 프라이스 스토어 '오프웍스 3호점' 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 25일 현대프리미엄아울렛 송도점 2층에 오프 프라이스 스토어 '오프웍스' 3호점을 오픈한다고 22일 밝혔다.

오프웍스는 현대백화점이 아울렛 사업의 경쟁력을 높이기 위해 2019년 문을 연 오프 프라이스 스토어다. 오프 프라이스 스토어는 유명 브랜드의 재고 상품을 유통업체가 직접 매입해 할인율을 기존 아울렛 제품 보다 높여 판매하는 매장이다. 오프 프라이스 스토어의 할인율은 최초 판매가 대비 40~70%로, 통상적인 아울렛 제품 할인율(30~50%)보다 10~20%포인트 가량 높다.

오프웍스 3호점은 총 345㎡(약 105평) 규모로, 총 100여 개 패션·잡화·리빙 브랜드의 이월 상품과 신상품을 선보인다. 이월 상품은 최초 판매가 대비 40~80%, 신상품은 15~25% 할인 판매한다. 특히 기존 2개 매장보다 해외패션 브랜드 물량을 두 배 이상 늘린 게 특징이다.

이번 매장 오픈을 기념해 다음달 5일까지 프리미아타·띠어리·세인트제임스 등 10여 개 브랜드의 이월 상품을 기존 판매 가격에서 추가 10~30% 할인 판매하는 프로모션을 진행한다.

현대백화점 관계자는 "오프웍스는 매장 전체 구매 고객 가운데 신규고객 비중이 30~40%를 차지할 정도로 아울렛 점포에서 고객들을 끌어모으는 핵심 점포 역할을 톡톡히 하고 있다"며 "앞으로도 전국에 운영중인 8개 아울렛을 중심으로 점차 매장 수를 늘려 나갈 계획"이라고 말했다.

