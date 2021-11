기보, 대구 지역 코로나19 취약계층 구호품 지원

코로나19 극복 위한 지역사회 나눔 실천

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 코로나19 취약계층인 독거노인을 대상으로 반찬 나눔을 위한 온누리상품권과 방역물품을 전달했다고 22일 밝혔다.

기보 대구지역본부는 관할 영업점 직원들을 대상으로 방역물품 나눔 캠페인을 진행했고 이를 통해 마련된 KF94 방역마스크 20박스를 지역사회 코로나19 취약계층인 독거노인에게 전달했다.

기보 대구지역본부는 목련모자원에 도서기증과 기부금 후원, 미망인모자복지회 방역봉사활동, 산격종합사회복지관 후원 등 코로나19 취약계층에게 직접적인 도움을 주는 다양한 지역사회 공헌활동도 펼치고 있다.

김영춘 기보 이사는 "앞으로도 기보는 공공기관으로서 지역사회 공헌활동을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr