경북도, ‘신라왕들의 축제’ 개최 … 스토리텔링 등 신라 왕 재조명

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 경상북도는 경주시와 19일부터 21일까지 경주 봉황대 일원에서 신라왕들의 축제 추진위원회가 주관하는 ‘2021 신라왕들의 축제’를 열었다.

이번 축제는 ‘신라왕들을 재조명하다’라는 주제이다.

축제 개막행사에는 강성조 경북도 행정부지사와 주낙영 경주시장 등 주요 내빈이 제관이 돼 코로나19 극복과 무사 안위를 위한 고유제를 재현했다.

주제공연에서는 화평의 만파식적과 나라를 지키는 호국룡 문무왕을 스토리텔링 했다.

축제 3일간 공연장 곳곳에서는 신라왕 홍보관과 신라 시대 과거시험에 해당하는 독서삼품, 골든벨, 황리단길 행사장, 관광객과 도민이 함께하는 신라왕 행차와 지역 특산물 부스 등 신라문화와 관련된 전통문화 체험행사가 진행됐다.

강성조 경북도 행정부지사는 “많은 관광객이 참여해 대한민국을 대표하는 축제가 되기를 바란다 ”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr