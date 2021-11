'국제주택도시금융포럼' 개최…에드워드 글레이저 기조연설

24일 여의도 콘래드 호텔서 온·오프라인

코로나19 이후 주택도시금융 역할 모색

국토교통부는 '포스트 코로나 시대 주택도시금융'이라는 주제로 제8회 국제주택도시금융포럼을 오는 24일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 온·오프라인으로 개최한다고 22일 밝혔다.

올해 8회째를 맞은 이번 포럼은 위드 코로나로 일상회복에 대한 기대가 커지는 상황에서 코로나19 이후 주택도시금융의 역할을 모색해보는 자리가 될 전망이다.

'도시의 승리(Triumph of the City)'의 저자이자 도시경제 분야의 세계적 석학인 에드워드 글레이저 하버드대학교 경제학과 교수의 온라인 기조연설을 시작으로, 국내외 주요 전문가들의 발표와 토론이 이어진다.

제1부문에서는 미국 주택도시개발부(HUD) 벤 윈터 부차관보가 '부담가능주택 공급 활성화'를 주제로 주택금융, 임대주택 공급 등 미국의 각종 주거지원 정책 현황을 소개한다.

싱가포르 혁신도시 센터의 청쿤힌 센터장은 '주택공급, 보다 포용적이고 지속 가능한 도시를 향하여'란 주제로 생애주기별 다양한 수요를 폭넓게 만족시키는 싱가포르의 주택공급 정책에 대해서 발표한다.

김진유 경기대 교수는 '주거안정을 위한 임대주택정책 과제'를 주제로 주요국의 정책 사례를 살펴봄으로써 한국 임대주택정책의 중장기 발전과제를 제안한다.

제2부문에서는 김영도 한국금융연구원 선임연구위원이 '비대면 자산유동화'를 주제로 디지털 유동화증권 발행 등 유동화증권 활성화를 통한 주택·도시금융 재원 마련 방안에 대해 발표한다.

싱가포르 국립대 조셉 우이 교수는 '도시 인프라 재원 조달'을 주제로 리츠 등을 활용해 도시 기반시설 공급 재원을 마련하는 방안에 대해 소개한다.

이달 초 미국 연방준비제도이사회(FED)가 발표한 테이퍼링 계획이 한국 주택시장에 미치는 영향에 대해 의견을 공유하는 자리도 마련된다.

김수상 국토부 주택토지실장은 "이번 포럼을 통해 포스트 코로나 시대 각국의 다양한 경험과 전략을 교류하고, 테이퍼링 개시에 따라 예상되는 주택시장 변동성과 대응방안 등 당면한 현안에 대해서도 논의할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

