[클릭 e종목]"에이플러스에셋, 내년 본격 수익성 개선"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 22일 에이플러스에셋 에이플러스에셋 244920 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,100 2021.11.22 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-21일에이플러스에셋, 보통주당 350원 현금배당 결정에이플러스에셋, 검색 상위 랭킹... 주가 6.3% close 에 대해 내년 영업수익 회복이 예상돼 본격적인 펀더멘털 개선세가 나타날 것이라고 봤다.

정태준 유안타증권 연구원은 "에이플러스에셋은 올해 초년도 수수료 규제 시행 영향으로 1분기부터 전년 동기 대비 영업이익이 감소하는 모습을 보이고 있다"며 "초년도 수수료 규제가 영업이익 감소로 이어지는 이유는 신계약과 영업비용은 그대로지만 영업수익이 감소하기 때문"이라고 설명했다.

하지만 내년에는 규제 2년차에 진입함에 더불어 IFRS17 도입에 대비해 손해보험을 중심으로 신계약 판매 경쟁이 심화될 것으로 분기 영업수익은 다시 700억원대를 회복할 수 있을 것이란 분석이 나온다. 정태준 연구원은 "영업수익 감소에도 영업비용은 유지해 설계사 수와 정착률이 우상향하고 신계약 점유율이 안정적인 모습을 보이는 점이 긍정적"이라고 밝혔다.

장기적인 전략 방향으로는 보험판매에 국한되지 않은 토탈 라이프 케어 플랫폼을 추구하고 있다. 현재 연결 자회사들이 영위하는 사업은 크게 자산 관리, 건강 관리, 노후 관리로 나뉜다. 이 중 상조, 대출판매, 부동산이 가장 큰 이익 기여도를 보이고 있으며 경영진은 향후 다른 부문에서도 성장을 일으켜 보험판매에 대한 의존도를 점차 줄여나갈 계획이다. 정태준 연구원은 "3분기 부동산 매각익은 이런 계획의 사례로 연결 자회사인 A+리얼티와 A+라이프가 공동 투자한 부동산을 매각해 회수한 금액이기 때문에 보험판매가 어려운 환경에서 포트폴리오 효과를 누리고 있다"고 말했다.

밸류에이션(수익 대비 주가 수준)은 아직도 해외 법인보험대리점(GA) 보다 낮은 수준이란 평가다. 공모가 산출 당시 비교기업으로 사용했던 3개 해외 GA들보다 높은 ROE를 시현했음에도 여전히 상대적으로 낮은 밸류에이션을 받고 있다. 작년 4월 상장 당시에도 비교기업들보다 ROE는 높았으나 평균 밸류에이션보다 할인해 상장했기 때문에 이후 주가 상승 폭이 가장 컸다는 설명이다.

그는 "올해 ROE는 영업수익 감소 영향으로 20%대로 하락하겠으나 여전히 비교기업들보다는 높은 수준으로 내년에는 다시 30%대를 회복할 것으로 예상된다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr