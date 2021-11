[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 사회봉사단은 나주시 노인복지관과 대학생들의 효율적인 자원봉사 활동 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

두 기관은 앞으로 ▲봉사활동 교육과 봉사활동 프로그램 공유 ▲체계적이고 효율적인 봉사 프로그램 지원 ▲지역사회 청렴문화 확산 등에 힘을 모을 예정이다.

또 동신대는 복지관에 전문 심리상담 인력을 지원하고, 복지관은 동신대 재학생들에게 자원봉사와 현장체험의 기회를 제공한다.

