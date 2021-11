파리바게뜨, 크리스마스 티징 영상 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 21일 크리스마스 티징 영상을 공개했다.

공개된 티징 영상은 크리스마스 분위기를 반전시킬 각 크루 리더들이 그들과 함께할 일명 ‘반전 크루’를 모집한다는 내용으로 구성됐으며, 감각적인 영상과 경쾌한 음악으로 구성해 궁금증을 유발한다.

각 모델들은 고객 참여형 캠페인의 리더 역할을 하게된다. 댄스 서바이벌 프로그램 ‘스트릿 우먼 파이터’에서 댄스 크루 YGX의 영보스로 뜨거운 인기를 얻고 있는 ‘리정’은 댄스 리더 역할을 맡았고, 패션 센스와 유쾌한 이미지로 많은 호응을 얻고 있는 방송인 ‘김나영’은 그녀의 사랑스러운 두 아들 ‘신우’, ‘이준’과 함께 패션&홈스타일링 리더로, 오디션 프로그램 ‘싱어게인2’ 최종 3위를 차지한 바 있는 실력파 가수 ‘이무진’은 캐롤&콘서트 리더로 각각 활약하게 된다.

파리바게뜨 관계자는 “크리스마스 대반전을 주제로 각 분야에서 큰 인기를 얻고 있는 셀럽들과 함께 고객 참여형 캠페인을 기획했다”고 설명했다.

