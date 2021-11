K드라마 '지옥' 넷플릭스 공개 하루 만에 세계 1위

[아시아경제 오현길 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '지옥'이 공개 하루 만에 전 세계 드라마 순위 1위를 차지했다.

21일 OTT(온라인동영상플랫폼) 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 지난 19일 공개된 지옥은 하루(24시간) 시청률이 반영된 20일 TV쇼 부문 차트에서 1위에 올랐다. 차트에 진입하는 동시에 1위를 찍은 것은 국내 넷플릭스 드라마 중 처음이다.

한국을 포함해 벨기에, 인도네시아, 멕시코, 포르투갈, 사우디 아라비아, 남아공 등 전 세계 24개국에서 1위를 달리고 있다. 프랑스(2위)와 미국·독일(이상 3위) 등 구·미주에서도 상위권에 올랐다.

공개 8일 만에 1위에 오른 오징어 게임보다 훨씬 빠른 기록이다. 글로벌 1위를 굳건히 지켰던 오징어게임은 지옥에 밀린 2위에 자리했다. 전 세계 넷플릭스 드라마 1, 2위를 모두 한국 드라마가 석권했다.

지옥은 최규석의 웹툰을 원작으로 하는 작품으로 '부산행'의 연상호 감독이 스토리를 집필한 작품이다. 예고 없이 등장한 초자연적 존재인 지옥의 사자들에게 사람들이 지옥행 선고를 받고, 이 틈을 타 세를 키운 종교단체와 실체를 밝히려는 이들이 얽히며 벌어지는 사건을 다룬다.

지옥은 원작을 만든 연 감독이 직접 시리즈 연출을 맡아 화제를 낳았고, 부산국제영화제 등에서 선공개돼 외신 등에서도 호평을 받았다.

