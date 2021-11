무협, 베트남 한국상품 전시상담회 온라인 개최

국내 47개사, 현지 바이어 80개사 참가

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회와 코엑스가 22일부터 5일간 베트남 한국상품 전시상담회를 온라인으로 개최한다.

이번 행사에는 베트남 소비자가 가장 사랑하는 한국의 화장품, 식품, 생활용품 등 분야를 포함해 소비재 기업 47개사가 참가한다. 마스크, 손 세정제, 공기청정기 등 방역제품 기업도 참가했다.

참가 기업들은 코엑스의 베트남 사무소가 구축한 현지 바이어 네트워크를 통해 사전 1대1 매칭을 한 뒤 5일간 총 250건 이상의 상담을 진행한다.

원격으로 참가하는 바이어에게 다채로운 정보를 제공하기 위해 영어와 베트남어 온라인 카탈로그, 인플루언서 홍보 영상 등 베트남에 특화된 콘텐츠도 제작했다. 제작한 콘텐츠는 메타(구 페이스북)와 베트남의 1위 메신저 플랫폼인 잘로(Zalo)를 활용해 마케팅을 진행했다. 또 참가기업에게는 현지 시장조사 보고서도 함께 제공했다.

이동원 코엑스 사장은 "코로나19 종식 이후에도 비대면 온라인 마케팅이 뉴노멀로 자리 잡을 것이라고 생각한다"며 "이번 전시회를 계기로 '위드 코로나(단계적 일상회복)' 시대에도 오프라인 전시회와 결합할 수 있는 온라인 수출 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.

