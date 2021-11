"간호사 태움" vs "가정사 추정"‥ 의정부을지대병원, '경찰 수사' 의뢰

유족, "'태움' 피해 진상 밝히고, 괴롭힘 주동자 형사 고소"

병원, "유가족 의혹 해결·공정하고 철저한 조사 위해 결정"

[아시아경제 라영철 기자] 의정부 을지대학교 병원 '간호사 사망' 사건과 관련해 유족 측의 '간호사 태움' 의혹 제기에 병원 측이 경찰에 공식 수사를 의뢰했다.

의정부을지대학교병원은 "'간호사 태움'이 사망 원인이라는 유가족의 의혹을 해결하고 공정한 수사 진행을 위해 진상규명위원회를 통한 자체 조사에 이어 경찰에 공식 수사 의뢰를 결정했다"고 20일 밝혔다.

을지대병원은 "동고동락해 온 간호사 A(24) 씨의 안타까운 죽음에 깊이 애도하며, 유가족과 직장 동료 등 누구에게도 억울한 일이 발생하지 않도록 공정하고 철저한 조사를 위해 이 같은 결정을 내렸다"고 설명했다.

윤병우 병원장은 "유가족분들에게 진심으로 위로의 말씀을 드리며, 만에 하나라도 조직 내부에 문제가 있다면 관용 없이 엄중히 처리할 것"이라며 재발 방지와 조직 문화 개선 의지를 밝혔다.

앞서 병원 측은 A 씨의 극단적 선택이 가정사나 개인사 때문으로 추정해 유족들로부터 '책임 회피성'이라는 거센 항의를 받기도 했다.

한편, A 씨는 지난 16일 병원 기숙사에서 숨진 채 발견됐다.

간호사 7개월 차 인 A 씨는 남자 친구와 전화 통화에서 업무 스트레스를 하소연하다 극단적인 선택을 한 것으로 알려졌다.

A 씨 유족 측과 주변인들은 'A 씨 휴대전화에서 이른바 '태움'을 당한 정황이 나왔다'며 'A 씨가 과다한 업무에 시달리고 직장 내 괴롭힘을 당해 죽음으로 내몰렸다'고 주장하고 있다.

특히 A 씨 동료들은 '일부 선배 간호사들이 병원 차트를 집어던지거나 공개적으로 모욕을 주는 등 A 씨를 괴롭혀왔다'고 주장한 것으로 알려졌다.

유족 측은 '업무를 바꿔 달라'는 A 씨의 도움 요청을 병원 측이 인력 부족을 이유로 받아들이지 않았다는 의혹도 제기했다.

이어 병원 측 진상조사와 상관없이 국민청원을 통해 '태움' 피해의 진상을 밝히고, 괴롭힘 주동자들을 형사 고소할 방침으로 전해졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr