전남도교육청 직원 5명 집단 감염, 방역 ‘빨간불’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청 직원들의 코로나19 감염이 잇따르며 방역관리에 빨간불이 켜졌다.

20일 전남도교육청에 따르면 지난 16일 직원 A씨가 확진된 데 이어 지난 19일 직원 2명과 이날 2명 등 총 5명의 직원이 추가 확진됐다.

이에 도교육청은 청사를 폐쇄 조치하고 집단감염 대응에 나섰지만, 확진자가 더 늘어날 것으로 예상돼 바짝 긴장하고 있다.

특히 직원들이 수능 일정 등 외부 행사를 소화한 것으로 알려져 감염 확산 원인을 제공한 것 아니냐는 우려의 목소리도 이어졌다.

도교육청은 확진자에 대한 이동 동선을 조사 중이며 청사 재개 여부는 전수조사 결과에 따라 방역당국과 추후 논의해 결정할 예정이다.

도교육청 관계자는 “본청 전 직원 530명을 대상으로 전날 전수검사를 했다. 확진자 중 2명은 타부서 직원으로 정확한 감염경로는 조사 중이다”며 “당분간 본청을 전면 폐쇄하고 전 직원 재택근무제를 시행할 방침이다”고 밝혔다.

