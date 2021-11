굴 시즌 왔지만 ‘코로나’에 ‘노로’까지 … 울산보건환경연구원 “용도부터 체크, 안전하게 드세요”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 굴 시즌 식중독 걱정? 용도부터 확인하세요.

겨울 제철을 만나 굴 소비가 늘면서 노로바이러스에 의한 식중독 발생에 대비해 울산시보건환경연구원이 식습관 관리에 유익한 정보 팁을 던졌다.

연구원 측은 겨울철 식중독 주요 원인인 노로바이러스는 주로 오염된 지하수나 굴 등의 어패류를 섭취하였을 때 감염된다고 주의를 불러일으켰다.

12~48시간 잠복기를 거친 후 설사와 구토 등의 증상이 나타나고 복통, 오한, 발열 증상이 동반되기도 한다는 것.

보통은 감염 1~3일 후 증상이 호전되나 고령자나 어린이, 면역저하자 등은 심각한 탈수 증상이 생길 수 있으므로 주의가 필요하다.

제철 굴을 안전하게 즐기려면, 구입 시 먼저 ‘용도’를 확인해야 한다.

생굴은 생식용과 가열·조리용으로 분류되며, ‘가열 조리용’ 또는 ‘익혀 먹는’ 등 표시가 있는 굴은 반드시 85℃에서 1분 이상 가열해 먹어야 한다.

보건환경연구원 관계자는 “이달 말부터 연말까지 굴과 과메기 등 겨울철 인기 수산물에 대한 식중독균과 노로바이러스 검사를 할 계획”이라며 “제철 음식을 즐기기 전 건강 팁만 알면 안심해도 된다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr