안녕? 레일리 … 울산시, 美 에너지 수도 휴스턴과 자매도시 맺어

송철호 울산시장·실베스터 터너 시장, 자매도시 협정서 서명



미국서 4번째 큰 도시와 에너지·문화·관광 등 교류사업 ‘탄력’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 세계 에너지 수도로 이름난 미국 ‘휴스턴시’를 자매도시로 손잡았다.

휴스턴은 부산·울산 연고 구단인 프로야구 롯데자이언츠에서 활약한 투수 ‘레일리’가 현재 뛰고 있는 메이저리그 애스트로스 구단이 자리한 도시로 아구팬들에게 알려져 있다.

송철호 울산시장과 실베스터 터너(Sylvester Turner) 휴스턴 시장은 20일 오전 4시(현지시간 19일 오후 1시) 휴스턴 시청에서 자매결연 조인식을 갖고 협정서에 서명했다.

울산시와 휴스턴시와의 관계는 2019년으로 돌아간다.

그해 4월 교류협력 업무협약(MOU)을 체결하고, 이어 휴스턴 시의회는 2020년 12월, 울산시 시의회는 2021년 3월 울산-휴스턴 자매도시 협정안을 승인했다.

두 도시의 시 의회가 승인한 후 1년 내 조인식을 추진한다는 휴스턴시의 자매도시 결연 절차에 따라 조인식을 예고하고 있었다.

송철호 시장은 “휴스턴시와의 자매도시 결연으로 북미지역 교류·협력 거점을 확보하고, 대학 교육과 에너지·바이오 등 다양한 분야에서 교류를 확대할 것“이라고 말했다.

휴스턴은 인구 230만의 미국에서 네 번째로 큰 도시이며, 미국 원유·천연가스 생산량 1위 도시이다.

또 바이오·메디컬, 정보통신(IT)분야, 우주항공 연구개발 등 첨단산업 육성에 힘을 쏟고 있으며, 미국 남부지역에서 국민총생산(GDP)이 가장 높은 지역이다.

휴스턴은 울산 기업 중 SK, 현대중공업, 롯데케미칼, 한국석유공사(KNOC) 등이 현지에 진출해 활발히 경제 활동을 벌이고 있는 울산의 중요한 파트너 도시이다.

울산시는 휴스턴시와 경제·통상, 교육·과학, 문화·관광, 재난관리 및 안전, 기타 민간교류 등 다양한 분야에서 교류·협력 사업을 전개할 계획이다.

