[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 19일 금융권과 합동으로 서울 도봉구 지역을 찾아 ‘사랑의 연탄 나눔’ 활동을 실시했다고 밝혔다.

금감원과 금융권 참여기관들은 공동으로 후원금을 마련해 연탄은행에 연탄 20만장을 기부했다. 이 중 일부인 연탄 4600장을 도봉구 지역에 거주하는 어려운 이웃(영세가정·독거노인 등 23가구)에게 직접 배달했다.

연탄 나눔 활동을 함께한 정은보 금융감독원장은 “코로나19로 어느 때보다 힘든 시기를 보내고 계신 어려운 이웃분들이 따뜻한 겨울을 나시는데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr