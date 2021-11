광주은행, 창립 53주년 기념식 개최…"100년 은행 성장"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱) 19일 창립 53주년을 맞이해 본점에서 송종욱 은행장을 비롯한 임직원과 감사고객 등이 참석한 가운데 창립 53주년 기념식을 개최했다.

기념식은 지역경제 발전을 위해 헌신하고, 광주은행의 53년을 위해 성원을 보내준 감사고객에게 감사패를 증정했으며, 맡은 바 업무에 최선을 다한 우수직원들에게 표창장을 수여하는 등 광주은행의 지난 53년 역사를 돌아보며 지역민의 성원에 보답하기 위한 임직원들의 마음가짐을 새롭게 다지는 자리가 됐다.

송종욱 광주은행장은 기념사에서 위드코로나 뉴노멀시대에 질서 있게 대응하고, 지역 경기회복을 선제적으로 주도할 것을 강조했다.

이어 100년 은행의 목표를 향한 전략으로 ▲패러다임 변화에 대응하기 위한 현장중심 영업지원 프로세스 혁신 ▲디지털금융 혁신과 글로벌사업 확대를 통한 미래성장동력 확보 ▲소통채널 확대로 수평적 기업문화 확립 ▲지역사회와 지역민에 상생과 동행의 가치 확산을 제시했다.

송 은행장은 “지금의 광주은행이 있기까지 한결같은 성원을 보내주신 고객님과 지역민들에게 진심으로 감사드리며, 그 성원에 보답하고자 앞으로도 지역 대표은행의 사명감을 가지고 기업의 사회적 책임에 최선을 다할 것”이라며 “‘지역과의 상생, 지역민과의 동행’에 대한 가치를 추구함으로써 지역민에게 가장 사랑받고 신뢰받는 100년 은행으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

광주은행은 1968년 11월 20일, 자본금 1억5000만원, 직원 57명으로 첫걸음을 뗀 이후 53년의 세월 동안 크고 작은 외풍을 이겨내며 지역을 대표하는 향토은행으로 성장했다.

