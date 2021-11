[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 22일부터 28일까지 ‘블랙 쓱 프라이데이’ 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사에서는 명품, 패션, 뷰티, 리빙, 가전 등 10만여개 상품을 준비했으며 100억 규모 물량을 선보인다. 삼성전자 TV, 압타밀 분유를 해외직구 핫딜 상품으로 판매한다. 프라다 가방과 브라이텍스 회전용 카시트는 단독 특가로, 나이키 운동화는 단독 물량을 준비했다.

SSG닷컴은 프로모션 상품에 적용 가능한 최대 12% 할인 쿠폰을 발급해 최대 2만원 할인 혜택을 제공할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “글로벌 쇼핑 축제 분위기에 맞춰 대규모 프로모션을 준비했다”며 “쓱닷컴에서 준비한 쇼핑 콘텐츠와 함께 쉽고 편리하게 인기 상품을 구매하길 바란다”고 말했다.

