경기도 스포츠혁신 자문단 발족…19일 첫 회의

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 19일 체육계 인권 보장 및 증진을 위해 민관 전문가로 '경기도 스포츠 혁신 자문단'을 공식 발족했다.

경기도는 이날 경기도체육회관 중회의실에서 스포츠 혁신 자문단 제1차 회의를 열고 10명의 위원을 위촉했다고 밝혔다.

자문단은 '경기도 운동선수ㆍ체육인 스포츠인권 조례'에 따른 것으로 도내 운동선수와 체육인의 인권증진을 위한 정책 협의 및 자문을 담당한다.

이날 첫 회의에서 위원들은 ▲전국 광역지방정부 최초의 체육단체 성폭력 근절 방지대책 발표(2019년 1월) ▲경기도 운동선수ㆍ체육인 스포츠인권 조례 제정 및 시행(2020년 10월) ▲도내 선수 대상 스포츠인권 실태조사 실시(2019년과 2020년) 등 그동안 경기도가 시행한 체육계 인권증진 사업 내용을 공유하고 관련 자문을 했다.

이어 지난 10월 공모를 통해 '스포츠 인권교육 및 홍보사업' 수탁기관으로 선정된 ㈜이지원의 사업 계획을 보고 받았다.

이지원은 연말까지 도내 등록 지도자 및 성인 선수 약 3000명을 대상으로 스포츠 인권교육을 대면 및 비대면을 통해 진행한다.

도는 내년 1월 공모를 통해 수탁기관을 다시 선정한 뒤 1년간 스포츠 인권교육 및 홍보사업을 확대 전개한다.

또 '신고 및 상담센터 운영' 업무를 추가해 실태조사, 피해자 구제, 대책 마련 등 다양한 사업을 추진한다.

혁신 자문단장을 맡은 김진기 도 문화체육관광국장은 "스포츠 혁신 자문단의 출범은 경기도 스포츠 인권증진을 위한 출발점"이라며 "자문위원들의 다양하고 좋은 의견을 수렴해서 더욱 진일보한 정책을 만들어가겠다"고 강조했다.

