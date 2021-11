'문화=성장엔진' 이재현 야심…CJ ENM 美스튜디오 9200억 투자

4대 성장엔진 '컬처' 꼽은 이재현 회장

스튜디오드래곤 이어 양대 축으로

엔데버 콘텐트 지분 80%·경영권 인수



글로벌 콘텐츠 생산기지 구축

티빙 해외 진출 탄력…오리지널 IP 확보

이미경 부회장과의 신뢰도 한 몫

[아시아경제 차민영 기자] 4대 성장엔진 중 하나로 '컬처(문화)'를 점찍은 이재현 CJ그룹 회장의 미래 로드맵에 발맞춰 CJ ENM이 글로벌 프리미엄 스튜디오인 미국 엔데버 콘텐트에 9200억원을 투자한다. 국내 스튜디오드래곤과 더불어 글로벌 콘텐츠 생산을 위한 양대 축을 맡게 된다. 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 역시 넷플릭스, 디즈니플러스(+) 등과의 오리지널 지식재산권(IP) 전쟁에서 한층 경쟁력을 확보하게 됐다.

지분 80% 인수…핵심 경영진 유지 조건

CJ ENM은 19일 오전 이사회를 열고 글로벌 스포츠&엔터테인먼트 그룹 '엔데버그룹홀딩스 산하 제작 스튜디오인 엔데버 콘텐트 경영권을 포함해 지분 약 80%를 7억7500만달러(9200억원)에 인수하는 방안을 의결했다.

엔데버 콘텐트의 전체 기업가치는 8억5000만달러(약 1조원)다. 인수 이후 안정적인 사업 운영과 협력관계 구축을 위해 남은 지분은 기존 대주주인 엔데버가 보유한다. 엔데버 콘텐트의 공동 대표인 크리스 라이스와 그레이엄 테일러 등 주요 경영진 및 핵심 인력도 그대로 유지하는 조건이다. 양사는 내년 1분기 인수 절차를 마무리할 계획이다.

엔데버그룹이 2017년 설립한 엔데버 콘텐트는 웰메이드 영화, 방송, 콘텐츠를 제작·유통하는 글로벌 대형 스튜디오다. 유럽, 남미 등 전세계 19개 국가에 거점을 보유하고 있으며 HBO, BBC 등 방송 채널과 넷플릭스, 애플TV+, 아마존프라임 등 OTT들에 콘텐츠를 유통한다. ‘라라랜드’, ‘콜 미 바이 유어 네임’, ‘킬링 이브’ 등의 프로젝트 투자와 제작, 유통, 배급 등에 참여한 바 있으며 앞으로 제작을 앞두거나 기획·개발 중인 프로젝트만 해도 300여건이 넘는다.

역대 최대 규모 M&A…K콘텐츠 본격 확산

문화사업을 시작한 이후 가장 큰 규모의 글로벌 인수합병(M&A)을 성사한 CJ ENM은 엔데버 콘텐트를 글로벌 거점으로 삼고 전세계 소비자를 타깃으로 CJ ENM이 보유한 히트작 리메이크 등 K콘텐츠 확산을 위한 본격 채비에 나선다는 복안이다.

앞서 CJ ENM은 자사 IP를 기반으로 미국 등 글로벌 시장에서 리메이크를 활발히 추진해왔다. 이번 엔데버 콘텐트 인수를 통해 제작은 물론 글로벌 OTT·채널 유통 판로까지 확보하게 됐다. CJ ENM의 IP를 지속적으로 현지에서 선보일 수 있는 구조를 구축했다는 의미가 있다.

오리지널 IP 확보와 이에 따른 수익성 확대도 장점이다. 엔데버 콘텐트가 확보하는 IP는 CJ ENM이 전면적으로 활용할 수 있어 IP 유통은 물론 사업모델 다양화를 통한 수익성 제고도 가능해진다. 오리지널 콘텐츠는 글로벌 OTT 시장 진출을 앞두고 있는 OTT 플랫폼 티빙의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

엔데버 CEO "이미경 부회장과 오랜 시간 신뢰"

치열한 글로벌 인수 전쟁에서 CJ ENM이 승기를 거머쥔 데는 이재현 회장과 이미경 부회장의 문화 사업에 대한 의지와 애착이 주효했던 것으로 관측된다. 이재현 회장은 지난 3일 특별 제작 동영상을 통해 중기 비전을 발표하면서 "컬처, 플랫폼, 웰니스, 서스테이너빌러티 4대 성장 엔진을 중심으로 향후 3년간 10조원 이상을 투자하겠다"고 밝혔다. 특히 컬쳐와 플랫폼 사업 확장 육성 의지를 강조했다.

CJ ENM이 수년간 북미 스튜디오와 우수 제작사 인수 기회를 모색해온 것도 영향을 미쳤다. 회사 관계자는 "엔데버 콘텐트와 같은 우수한 기획·제작 역량을 가진 글로벌 스튜디오가 M&A 시장에 나오는 것은 흔치 않은 일"이라며 "엔데버 콘텐트의 뛰어난 역량을 일찌감치 눈여겨본 덕분에 매물로 등장하자마자 태스크포스(TF)를 결성하고 인수협상에 적극 참여할 수 있었다"고 설명했다.

엔데버 콘텐트의 모기업인 엔데버 역시 크리에이티브 파트너로서 CJ ENM이 보유한 IP의 우수성을 높게 평가했다. 지난 1월부터 CJ ENM은 드라마 제작 자회사인 '본팩토리'와 엔데버 콘텐트의 전략적 파트너십을 추진했고 양사 IP를 활용한 콘텐츠 제작을 진행해왔다.

엔데버 콘텐트의 공동 대표인 크리스 라이스와 그레이엄 테일러는 "이번 계기를 통해 우리의 아티스트와 크리에이터, 사업 파트너들 모두에게 더 큰 가치를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 " CJ ENM과 함께 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 콘텐츠를 제작해 나갈 것"이라고 밝혔다.

엔데버의 공동 창립자이자 CEO인 아리엘 에마누엘도 "우리는 아티스트들이 창작의 자유와 오너십을 바탕으로 자신의 역량을 펼칠 수 있는 스튜디오를 지향해왔다"며 "이미경 부회장과 오랜 시간 쌓아온 신뢰 덕분에 CJ ENM이 엔데버 콘텐트의 이런 가치를 지속시키는 한편 글로벌로 성장시킬 것으로 굳게 믿고 있다"고 말했다.

별도 스튜디오도 설립…강호성 "주저 않고 변화·혁신"

한편, CJ ENM은 물적 분할을 통해 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 등 멀티 장르의 콘텐츠를 제작하는 별도의 스튜디오 설립도 추진 중이라고 공시했다. 설립 추진의 목적은 글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위해 효율적인 멀티 스튜디오 시스템 구축과 글로벌 콘텐츠 확대 통한 IP 유통 등 수익사업 극대화로 밝혔다.

CJ ENM은 엔데버 콘텐트를 인수해 글로벌 스튜디오·유통 파이프라인을 확보함과 동시에 스튜디오드래곤급의 멀티 장르 스튜디오를 추가해 글로벌 시장을 공략할 수 있는 K-콘텐츠 공급을 늘릴 계획이다. 스튜디오드래곤과 멀티 장르 스튜디오 산하에는 모호필름, 문화창고, 밀리언볼트, 블라드스튜디오, 엠메이커스, 지티스트, 화앤담픽쳐스, JK필름 등을 둔다. 스튜디오들은 콘텐츠 기획, 포트폴리오 전략 수립, 콘텐츠 투자 등 제작 콘트롤타워 역할을, 산하 제작사는 기획·제작, 크리에이터 육성 역할을 맡게 된다.

CJ ENM은 엔데버 콘텐트를 CJ ENM의 글로벌 베이스캠프로, 스튜디오드래곤은 국내외 방송·OTT에 K드라마를 기획부터 제작, 공급까지 원스톱으로 진행하는 전문 스튜디오로, 신설 스튜디오는 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 등 콘텐츠 컨버전스가 가능한 멀티 장르 스튜디오로 육성한다. 완결형의 자체 제작 생태계를 완성하겠다는 복안이다.

강호성 CJ ENM 대표는 "미국, 유럽을 거점으로 빠르게 성장 중인 엔데버 콘텐트의 기획·제작 역량과 CJ ENM의 K콘텐츠 제작 노하우, 성공 IP가 결합해 최고의 시너지를 발휘할 것"이라며 "궁극적으로는 동서양 문화권을 포괄하는 초격차 글로벌 메이저 스튜디오로 도약하는 것이 목표"라고 밝혔다. 이어 "엔데버 콘텐트 인수와 스튜디오 추가 신설을 통한 멀티 스튜디오 체제로의 변신은 CJ ENM이 글로벌 토탈 엔터테인먼트 기업으로 도약하기 위한 본격적인 행보의 시작이다. 앞으로도 주저하지 않고 글로벌 도전에 앞장서며 변화와 혁신을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr