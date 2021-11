티빙, ‘MAMA’ BTS 스페셜 비하인드 영상 공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 K-탑 시상식 ‘MAMA’ 방탄소년단(BTS) 스페셜 영상을 공개했다.

티빙은 ‘Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)’와 2014년부터 함께한 BTS의 스페셜 영상 ‘MAMA THE ORIGINAL K-POP AWARDS ? MAMA LEGEND BTS’를 18일 공개했다고 19일 밝혔다.

MAMA 무대에 대한 BTS의 소감으로 시작하는 이번 스페셜 영상은 2014년부터 7년 동안 MAMA와 함께한 BTS의 비하인드 영상과 전문가의 무대 해석 코멘트로 구성됐다.

첫 등장 무대부터 힙합이라는 강한 키워드를 바탕으로 남다른 무대를 선보였던 BTS의 ‘2014 MAMA’ 레드카펫 오프닝 퍼포먼스부터 2년 연속 대상을 석권하며 시대의 아이콘이란 위치를 입증한 ‘2020 MAMA’까지 팬들과 추억을 공유한다.

전혜린 티빙 콘텐츠사업팀장은 “BTS를 비롯해 앞서 공개된 2NE1, 박진영, 슈퍼주니어, 싸이, 트와이스 등 MAMA 무대에 선 레전드 가수들의 스페셜 영상을 OTT 티빙에서 공개하며, K-팝 팬덤을 위한 콘텐츠 선물을 드리게 돼 기쁘다”며, “3주 앞으로 다가온 MAMA의 뜨거운 열기를 OTT 티빙에서 즐길 수 있도록 생중계 준비에 집중하겠다”고 전했다.

앞서 티빙은 지난 4일 2NE1, 박진영, 슈퍼주니어, 싸이, 트와이스 등 레전드 뮤지션들의 코멘터리가 담긴 ‘MAMA THE ORIGINAL K-POP AWARDS ? MAMA LEGEND ARTIST’를 독점 공개했다.

