"영탁 조직적 음해세력 존재"…소속사 강경대응 나섰다

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 영탁(박영탁)을 음해하려는 세력이 있다는 의혹이 제기된 가운데 소속사가 이를 인정하며 법적대응 입장을 밝혔다.

19일 소속사 밀라그로는 "의도적으로 영탁을 음해하는 세력에 대해 알려진 만큼 아티스트에게 피해가 가는 상황을 더 이상 좌시하지 않을 것"이라고 알렸다.

이어 "당사는 아티스트 보호를 위해 온라인 내 허위사실 작성 및 유포, 인신공격성 모욕, 명예훼손 및 악의적인 게시물 발견 시 선처 없이 강경 대응할 예정"이라고 했다.

그러면서 "당사는 SNS, 온라인 커뮤니티, 포털사이트 등 모니터링을 통해 관련 자료 및 증거들을 수집 중이며, 정보통신망법상 명예훼손죄 및 형법상 모욕죄에 해당하는 건에 대해서는 형사상 법적 조치를 취할 것임을 알려드린다"고 강조했다.

이날 한 매체는 내부고발자의 말을 빌려 영탁을 연예계에서 매장하기 위한 음해세력이 존재한다고 보도했다. 해당 세력이 이른바 '영탁 죽이기' 계획을 세우고 메신저 대화를 공개하는 등 단계적으로 진행하고 있다고 주장했다.

앞서 서울경찰청은 지난 1일 음악산업진흥에 관한 법률 위반 혐의로 영탁의 소속사 밀라그로 이재규 대표를 검찰에 송치했다.

이후 이재규 대표는 4일 "개인적인 욕심에 잠시 이성을 잃고 하지 말아야 할 행동을 했다"며 "영탁은 알지 못했다"고 주장했으나, 이후 영탁이 정황을 알고 있었다는 자료가 경찰에 제출돼 논란이 불거졌다.

그러자 영탁은 "수사기관에 출석해 조사를 받았고 해당 건과 관련해 무혐의로 밝혀졌다"고 해명한 바 있다.

