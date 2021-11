담양교육지원청, 수능 이후 학교폭력 예방·생활안전 캠페인

코로나 확산 방지 및 학생 생활 안전 지도 위한 다중이용시설 점검

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 학교지원센터는 18일 오후 4시부터 대학수학능력시험 이후 심리적 해방감에서 발생할 수 있는 학교폭력 및 학생안전사고 예방을 위하여 학교폭력 예방 캠페인과 생활안전 지도를 했다고 19일 밝혔다.

학교지원센터 직원들은 담양고등학교 정문에서 대학수학능력시험을 치른 수험생들에게 홍보 물품을 배부하면서 학교폭력 예방 캠페인을 벌였다.

이어 담양 읍내 다중(학생)이용시설에 방역물품을 배부하면서 코로나19 확산 방지를 위한 방역 수칙 철저 준수와 학생 생활안전 지도와 조기 귀가를 함께 당부했다.

교문 앞에서 자녀들이 나오기를 기다리던 한 학부모는 “담양교육지원청에서 바쁜 와중에도 수험생들을 위해 학교에 직접 방문하여 학교폭력 예방 및 생활안전 캠페인을 벌이는 모습을 보면서 감동을 받았다”고 말했다.

이숙 교육장은 “수험생들이 대학수학능력시험이 끝난 후 발생할 수 있는 일탈행위에 대한 경각심을 갖고, 학생들이 안전하고 건전한 여가를 보낼 수 있도록 관심을 가지고 적극 지도하겠다”고 밝혔다.

