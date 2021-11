CJ ENM, 물적 분할 통한 신설 법인 설립 추진

[아시아경제 이민지 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 9,600 등락률 +5.64% 거래량 311,934 전일가 170,300 2021.11.19 13:05 장중(20분지연) 관련기사 힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 CJ온스타일, 26일까지 건강기능식품 '뉴트리원' 특별가 판매外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감 close 은 상법 제530조의2 및 제530조의12 에서 정하는 바에 따른 단순 물적 분할 방식을 통해 신설법인 설립을 추진한다고 19일 공시했다. 분할 대상 사업 부문은 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 사업의 주요 제작 기능이다.

회사 측은 “글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 효율적 멀티 스튜디오 시스템 구축을 위한 것”이라며 “글로벌향 K-콘텐츠 제작 확대와 IP 유통 등 수익사업 극대화를 위한 것”이라고 말했다. 이어 회사 측은 “분할로 이전되는 재산의 내용, 사업의 내용, 계약 및 권리, 책임과 의무 등은 확정되지 않았다”고 설명했다.

이날 회사는 엔데버콘텐츠의 의결권부 지분율 80%를 인수하는 거래를 추진한다고 밝혔다. 이를 위해 회사는 미국 현지 특수목적법인인 CJ ENM USA INC.를 통해서 설립한 CJ ENM USA Holdings LLC는 엔데버콘텐츠의 지분을 100%보유하고 있는 IMG월드와이드와 지분매매계약을 체결할 예정이다. 총 취득금액은 9152억원으로 회사의 연결자산 총액 대비 14.6%에 달한다.

회사는 미국 법인인 CJ ENM USA INC.의 유상증자에 참여해 9350억원 규모로 회사의 지분을 100% 취득했다. 이를 위해 회사는 기업어음과 금융기관 차입을 통해 9000억원 규모로 단기차입금 증가를 결정했다.

