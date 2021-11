CJ ENM, CJ ENM USA 지분 100% 취득 결정

[아시아경제 이민지 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 9,600 등락률 +5.64% 거래량 311,689 전일가 170,300 2021.11.19 13:04 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM, 물적 분할 통한 신설 법인 설립 추진힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 CJ온스타일, 26일까지 건강기능식품 '뉴트리원' 특별가 판매 close 은 계열회사인 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 9,600 등락률 +5.64% 거래량 311,689 전일가 170,300 2021.11.19 13:04 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM, 물적 분할 통한 신설 법인 설립 추진힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 CJ온스타일, 26일까지 건강기능식품 '뉴트리원' 특별가 판매 close USA의 유상증자에 참여해 9350억원 규모로 주식을 취득했다고 19일 공시했다. 지분비율은 100%로 회사 측은 “글로벌향 콘텐츠 제작 역량 강화와 멀티 스튜디오 구축을 위한 것”이라고 말했다. 취득 예정일자는 다음달 31일이다.

