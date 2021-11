“AI가 뭐냐고? 일루와 소개해줄게” … 동서대 SW중심대학사업단, ‘쇼미더동서AI’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] AI산업이 대체 뭔가 아시나요? 이제 밝혀드립니다!

동서대가 AI 산업에 대한 접근과 전반적인 이해를 도와주는 행사를 연다.

동서대학교 SW 중심 대학사업단에서는 ‘쇼미더동서AI’ 행사를 19일~21일 3일간 해운대 센텀 캠퍼스에서 연다.

행사에서 SW 중심 대학사업단은 AI 심화 트랙, SW 융합 연계전공, SW 가치확산 등 결과물을 공개한다.

전시장에는 전공설명회, 우수 학생 작품전시와 대내외 공모전 우수 수상작 전시, 다양한 체험과 시연이 준비됐다.

행사엔 유아 포토북과 AI 해커톤 대회 수상 작품의 전시와 ‘달콤한 로봇 아이스크림이 최고!’, ‘멋진 내 얼굴 어때?’, ‘내가 슈퍼 히어로’ 등 이벤트도 준비됐다. 이후 AI 전문가의 특강이 이어진다.

19일에는 부경대 장원두 교수의 ‘인공지능과 딥러닝’, 20일에는 한양대 박성훈 교수의 ‘인공지능과 사람’ 21일에는 카카오엔터프라이즈 Narantuya Jargalsaikhan의 ‘Building Ai Computing Environment with OSS’ 특강이 진행된다.

SW 중심 대학사업단 문미경 단장은 “인공지능에 대한 일반인의 관심은 높지만 쉽게 접근하기 힘들다”며 “쇼미더 동서 AI 행사는 그런 갈증을 해소할 수 있는 좋은 계기라 본다”고 말했다.

