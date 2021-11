커피빈, 디카페인 로스트 블렌드 캡슐 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자]커피빈코리아는 가정용 네스프레소 머신 호환용 커피 캡슐 ‘커피빈 시그니처 블렌드 캡슐,’ ‘커피빈 콜롬비아 다크 캡슐,’ ‘커피빈 디카페인 로스트 블렌드 캡슐’ 3종을 출시한다고 19일 밝혔다.

커피빈 시그니처 블렌드 캡슐은 복합적인 커피향과 풍미가 특징으로, 신맛보다는 묵직한 바디감과 다크한 후미를 느낄 수 있다.

커피빈 콜롬비아 다크 캡슐에는 밸런스가 좋은 싱글 오리진 원두를 사용해 마일드한 맛과 조화로움을 느낄 수 있다.

커피빈 디카페인 로스트 블렌드 캡슐에는 브라운 슈가의 달달한 맛과 부드러움이 느껴지는 미디엄 로스팅 디카페인 커피를 담았으며, 화학적인 약품을 사용하지 않은 마운틴워터프로세스의 디카페인 공법이 사용됐다. 마운틴워터프로세스란 멕시코에서 가장 높은 화산빙하의 맑고 깨끗한 물에 생두를 넣어 탄소 필터로 카페인을 제거하는 공법으로, 화학약품을 사용하지 않고도 생두 본연의 맛과 향을 최대한 살릴 수 있는 공법이다.

해당 캡슐 3종은 모두 국내에서 직접 로스팅한 원두를 사용해 갓 볶은 커피의 신선함을 담았다. 또 PBT 소재의 캡슐을 사용해 놀라운 신선도를 유지, 전달한다.

신제품 3종 캡슐은, 네스프레소 오리지널 머신에서 사용 가능하다. 단 돌체구스토 및 버츄오 머신에서는 호환이 불가하다. 한 상자에 10개의 캡슐이 들어있으며, 소비자가는 한 상자 당 모두 7500원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr