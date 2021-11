CJ제일제당, 김장철 맞아 온라인 기획전 개최

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 김장철을 맞아 맛있고 간편하게 김장을 할 수 있는 주요 제품 할인 행사를 진행한다.

CJ제일제당은 식품전문몰 CJ더마켓과 주요 온라인몰에서 김장 양념에 필요한 필수 식재료를 할인 판매하는 ‘맛있는 김장의 한 수’ 기획전을 연다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 10포기 미만으로 김치를 담그는 ‘미니 김장’ 트렌드와 프리미엄 원재료를 선호하는 소비자 니즈에 맞춰 기획됐다.

'김치의 날'인 오는 22일부터 이달 말까지 ‘하선정 명품 액젓·백설 명품 천일염' 등을 최대 25% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. ‘하선정 덧장 명품 액젓’은 액젓의 원액인 ‘씨액젓’을 넣고 두 번 발효한 프리미엄 제품이다. ‘백설 오천년의 신비 명품 천일염’은 청정해역 천일염 고유의 미네랄을 담아 깔끔하고 자연스러운 음식의 맛을 살려준다.

포장 김치를 선호하는 소비자의 눈높이에 맞춘 ‘비비고 김치 에디션’도 준비했다. 이달 말까지 ‘비비고 포기배추김치 10kg’을 할인된 가격인 6만8900원에 구입할 수 있다. 2500개 한정 수량으로, 사전예약을 통해 구매 가능하다. 3회 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 ‘안마의자’, ‘비비고 김치’ 등도 증정할 예정이다.

