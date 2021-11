경남도, '경남창업포털' 모바일 앱 개발…창업 정보 더 쉽게

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 도내 창업 관련 정보를 한곳에 모은 온라인 창업지원 플랫폼 '경남창업포털' 모바일 앱을 개발 한다고 18일 밝혔다.

지난 8월부터 운영 중인 경남창업포털은 분산됐던 경남지역 50여개 창업지원기관과 10여개 투자기관의 정보제공을 한되 모은 플랫폼이다. 뿐만아니라 각 기관과 창업자를 연결해 창업을 돕기도 한다.

다만 현재 운영 중인 포털은 인터넷 웹에서만 확인 가능해 별도로 사이트 검색을 통해 접속해야 하는 불편함이 있다.

이에 도는 포털 접근성을 높이기 위해 모바일 앱 개발을 추진한다.

해당 앱은 이용자에게 관심 지원사업·행사정보 게시 실시간 알림, 지원기간 푸시알람 서비스를 제공하고, 스마트폰으로 사업 신청을 손쉽게 할 수 있도록 창업 지원사업 간편 지원신청 서비스를 제공할 예정이다.

또한 전문가와 창업 관련 고민을 상담할 수 있는 멘토링 게시판의 게시물 등록 알림 서비스로 개인 멘토링 기능을 확장할 예정이며, 위치기반 서비스를 기반으로 이용자 주변의 창업지원기관과 메이커스페이스 위치를 검색할 수 있도록 할 계획이다.

도는 연말 중으로 경남창업포털 모바일 앱 개발을 완료하고, 시범운영을 통해 이용자의 의견을 반영한 후 내년 초 정식 운영할 예정이다.

