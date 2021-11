[아시아경제 이선애 기자] ▲정처님씨 별세, 유희경(NH투자증권 목포WM센터장)씨 모친상 = 18일, 목포 효사랑 장례식장 201호실, 발인 20일 오전 8시30분, 장지 무안군 현경면 선영. 061-242-7000

