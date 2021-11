日 "독도 사안으로 한미일 외교차관 회견 부적절"

[아시아경제 조유진 기자] 일본 정부가 김창룡 한국 경찰청장의 독도 방문을 문제 삼으면서 미국에서 공동으로 진행하려 했던 한미일 외교차관 공동 기자회견이 무산된 것으로 확인됐다.

18일 일본 정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 한국 경찰청장의 독도 방문을 이유로 한미일 외교차관 공동 기자회견을 개최하는 것이 부적절하다고 판단했다고 밝혔다.

마쓰노 관방장관은 한미일 기자회견의 무산 배경을 묻자 이같이 답하며 "이번 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)를 둘러싼 사안에 대해 우리나라의 입장에 비춰 도저히 받아들일 수 없어 한국 측에 항의하는 가운데 공동 기자회견을 그대로 진행하는 것은 부적절하다고 판단했다"고 설명했다.

앞서 한미일 외교차관 협의가 끝난 뒤 열릴 예정이었던 3자 공동 기자회견은 웬디 셔먼 미 국무부 부장관의 단독 회견으로 급거 변경됐다.

셔먼 부장관은 기자회견에서 3자 협의와 관련이 없는 한일 간 이견 탓에 형식이 변경된 것이라고 밝혔으나 구체적인 이유에 관해선 설명하지 않았다.

마이니치 신문은 일본 정부 관계자를 인용해 독도 관련 질의로 한일 대립 양상이 부각되는 것을 피하기 위한 조치였다고 설명했다.

김창룡 경찰청장은 지난 16일 헬기를 이용해 독도와 울릉도를 방문, 현장 상황을 점검하고 독도 경비대원을 격려했다.

마쓰노 관방장관은 김 청장의 독도 방문과 관련해 한국 정부에 강력히 항의했다고 방문 당일 기자회견에서 밝힌 바 있다.

