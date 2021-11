美출장 이재용, 모더나·버라이즌 CEO 잇따라 만나…글로벌 경영 신호탄

바이오·차세대 이동통신 협력 논의

[아시아경제 김흥순 기자] 5년 만에 미국 출장에 나선 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 5,566,161 전일가 70,700 2021.11.18 14:12 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!배터리·원자재·부품산업까지 타격 가능…삼성·LG도 좌불안석 close 부회장이 글로벌 경영을 재개하며 처음 역점을 둔 사업분야는 바이오와 통신이었다.

18일 업계에 따르면 이 부회장은 17일(현지시간) 세계 최대 이동통신 사업자인 버라이즌의 미국 뉴저지주 본사를 방문했다. 이곳에서 한스 베스트베리 버라이즌 최고경영자(CEO) 등 경영진을 만나 차세대 이동통신 분야의 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 전날에는 미국 매사추세츠주 캠브리지에서 누바 아페얀 모더나 공동 설립자 겸 이사회 의장을 만났다.

바이오와 차세대 이동통신은 이재용 부회장이 대규모 투자를 통해 집중 육성하기로 한 삼성의 '미래 성장사업'이다. 2016년 이후 5년 만에 다시 찾은 미국에서 이들 분야 핵심 인사들을 잇따라 만나 현안을 논의했다는 점에서 이 부회장이 미래성장동력을 발굴하고 육성하는데 속도를 내겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.

버라이즌은 삼성전자의 주요 거래선 가운데 하나다. 삼성전자가 최근 공시한 분기 보고서에 따르면 올해 3분기 기준 삼성전자의 5대 주요 매출처에 버라이즌이 포함돼 있다. 지난해 9월에는 삼성전자와 8조원 규모의 5G 이동통신 장비 공급계약을 체결했다.

삼성전자는 현재 통신 분야에서 세계 최초로 5G 상용화를 달성한 기술력을 바탕으로 차세대 6G 시장 주도권까지 확보하기 위해 기술 선행연구를 주도하고 있다.

이 부회장과 아페얀 의장과의 만남은 아페얀 의장이 설립한 바이오 투자회사 플래그십 파이어니어링 본사에서 진행됐다. 이 부회장과 아페얀 의장은 이날 ▲최근 진행된 코로나19 백신 공조 ▲향후 추가 협력 방안에 대해 의견을 나눈 것으로 알려졌다.

이 부회장은 지난 14일 출국을 앞두고 "(모더나 본사가 있는)보스턴에도 갈 것 같다"며 만남을 예고한 바 있다. 앞서 삼성바이오로직스는 지난 5월 모더나와 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 생산 계약을 체결하고 8월부터 생산에 나섰다. 지난달부터는 삼성이 생산한 백신이 국내에 출하돼 전국의 방역 현장에서 활용되고 있다.

재계는 이번 출장을 통해 이 부회장이 그동안 다듬어 온 구상을 구체화하는 글로벌 행보를 시작한 것으로 보고 있다. 특히 모더나와 버라이즌은 최근 삼성과의 사업 협력을 강화하고 있는 업체여서 향후 공조 분야가 확대될지 관심이 쏠린다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr