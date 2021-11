[포토]채현일 영등포구청장 대입 수능 수험생 응원

[서울시 자치구 포토뉴스] 금천구 장학생 총 82명에게 총 1억3000만원 장학금 지급...대한적십자사, 용산구 선별진료소에 방한용품 기부

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오전 문래역 주변에서 2022학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생들을 위해 시험장 안내, 주변 교통정리 등 지원활동을 펼치며 수험생, 학부모 응원에 나섰다.

이날 지원활동에는 관내 직능단체 회원들과 관계 부서 직원, 서울시자동차전문정비사업조합 영등포구지회 자원봉사자 등이 함께하여 수험생들이 안전하고 편리하게 시험장에 도착할 수 있도록 도왔다.

채 구청장은 "추운 날씨 속에서도 수험생들을 위해 이른 아침부터 함께해 주신 봉사자분들께 감사드린다"며 "수험생들의 빛나는 미래를 영등포가 함께 응원하겠다"고 전했다.

금천구(구청장 유성훈)는 재단법인 금천미래장학회가 17일 오후 5시 금천구청 대강당에서 ‘제15기 장학증서 수여식’을 개최했다고 밝혔다.

제15기 정기 장학생은 지난 9월 ▲성적우수 중·고등학교 장학생(150만원) 25명 ▲선행 장학생(100만원) 2명 ▲예체능 특기자(100만원) 9명 ▲자기주도꿈이룸 장학생(180만원) 42명 등 총 78명이 선발됐다.

또 해외체험을 통해 청소년들이 글로벌 인재로서 성장하는 계기를 만들어주기 위해 운영 중인 ‘제4기 도전! 글로벌탐험대’(해외연수 참가비 200만원)도 4명 선발됐다.

장학생 총 82명에게는 총 1억3000만원의 장학금이 지급된다.

이날 장학회는 제15기 정기장학생 78명 중 분야별 대표 21명, 도전! 글로벌 탐험대 선발자 중 대표 1명에게 장학증서를 수여했다.

금천미래장학회는 지역의 인재육성과 교육발전을 위해 구에서 지난 2007년 설립한 장학재단이다. 지역 주민들의 소액 후원금으로 조성된 장학기금으로 현재까지 총 1440명의 청소년들에게 19억6000여 만원 장학금을 지급했다.

박준식 금천미래장학회 이사장은 “장학회가 이어질 수 있도록 꾸준히 지원해주신 후원자분들께 깊은 감사를 드린다”며 “장학생들이 후원자님들의 뜻을 새겨 작은 것이라도 베풀며 살 수 있는 사람으로 성장하길 바란다”고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “앞으로도 학생 여러분들이 지금과 같이 꿈과 열정을 가지고 미래를 이끄는 인재로 성장하시길 응원하겠다”며 “금천구는 청소년들이 금천구에서 마음껏 공부하고 꿈을 펼칠 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

대한적십자사(대표 신희영)가 17일 용산구 선별진료소에 방한용품(500만원 상당)을 전달했다.

이번 기부는 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 일선에서 힘쓰고 있는 의료진을 위해 마련됐다

이날 전달식에는 성장현 용산구청장, 한혜숙 대한적십자사 용산구지회협의회장, 이현숙 대한적십자사 중앙봉사관장이 자리했다. 사회적 거리두기를 위해 식순, 참석인원을 최소화시켰다.

구는 기부 받은 방한용품을 지역 내 선별진료소와 임시선별진료소 의료진 등 근무자들을 위해 사용할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “어려운 시기에 나눔을 실천해준 대한적십자사 측에 감사의 뜻을 전한다”며 “구민들이 하루 빨리 소중한 일상을 찾을 수 있도록 구도 최선을 다할 것”이라고 말했다.

