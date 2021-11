원스토어, 10월 우수 베타게임에 '소울워커 러쉬'

11월 베타게임존 이벤트도 진행

[아시아경제 차민영 기자] 애플리케이션(앱) 마켓 원스토어가 10월 우수 베타게임으로 라이언게임즈의 ‘소울워커 러쉬’를 선정했다고 18일 밝혔다.

출시를 앞둔 소울워커 러쉬는 인기 원작인 ‘소울워커’의 캐릭터를 카드로 소환해 5X8 칸으로 이뤄진 전장의 전투에서 승부를 겨루는 오토배틀러 장르의 모바일 게임이다. 터치와 드래그만으로 쉽게 전략을 구사하며 벌이는 두뇌게임과 원작의 다양한 SD카드를 성장 시키는 재미가 있는 것이 특징이다.

소울워커 러쉬를 만든 라이언게임즈는 2011년 7월 설립됐으며 소울워커 다중접속역할수행게임(MORPG)를 개발, 서비스하고 있는 회사다. 현재 국내뿐만 아니라 북미, 유럽, 일본, 대만 등등 해외 여러 국가에 해당 콘텐츠를 서비스를 하고 있다.

윤성준 라이언게임즈 대표는 “소울워커 지식재산권(IP)을 캐주얼 오토배틀러 게임으로 재해석하기 위해 개발과정에서 많은 노력을 기울였다”며 “향후 피드백을 반영해 미흡한 점을 개선하고 캐주얼 오토배틀러 장르의 진정한 재미를 느낄 수 있는 게임으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

원스토어는 개발사 콘텐츠 제작을 지원하고 모바일 게임 생태계 구축에 힘을 보태고자 ‘우수 모바일 베타 테스트’ 지원사업을 펼쳐오고 있다. 우수 베타게임에 선정되면 네이버 클라우드 혹은 SK C&C의 클라우드 Z 적용을 위해 발생되는 테스트 인프라 비용은 물론 게임 출시 당월과 익월까지 발생한 클라우드 인프라 비용까지 무상으로 지원받을 수 있다.

이와 함께 원스토어는 이달 25일까지 ‘11월 베타게임존’ 이벤트를 진행한다. 참여 방법은 원스토어 내 베타게임존 메뉴를 통해 게임을 다운로드해 플레이 후 설문을 작성하면 된다. 게임 당 최대 100명의 참여자에게는 원스토어 게임 캐쉬 1만원을 제공한다. 11월 원스토어 내 베타게임존에는 ‘블록스파티’, ‘삼국지: 패왕’, ‘대장장이 마을’ 등이 공개 중이다. 또한 11월 원스토어 내 인디게임존에는 전시작 3종인 ‘럭키 마스터: 운빨 대흥겜’, ‘랜덤 디펜스: 올스타 랜덤디펜스’, ‘Super Helix 2’가 공개 중이며, 전시 기간 동안 해당 게임 다운로드 시 2000원 상당의 보상을 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr