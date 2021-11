교보정보통신, 아마존웹서비스 '어드밴스드 컨설팅 파트너' 등급 획득

클라우드 기술력 공식 인정받아

[아시아경제 기하영 기자]교보정보통신은 글로벌 클라우드 선도기업인 아마존웹서비스(AWS)의 '어드밴스드 컨설팅 파트너' 자격을 획득했다고 18일 밝혔다.

AWS 컨설팅 파트너는 AWS를 사용하고자 하는 고객을 대상으로 설계, 구축, 이관 및관리 등의 업무를 전문적으로 제공하는 파트너를 일컫는다. 기술 및 비즈니스 전문가로 인정받은 직원 수와 성공사례 등을 종합적으로 판단해 레지스터, 셀렉트, 어드밴스드, 프리미어로 구분한다.

이번 파트너 등급 획득은 교보정보통신이 AWS 인증 프로그램을 통해 클라우드 기술력을 공식적으로 인정받음과 동시에 향후 프로젝트 진행 시 AWS와의 긴밀한 협력체계가 구축돼 지속적인 기술력 확보가 가능하다는 점에서 의의가 있다.

올해 50주년을 맞은 교보정보통신은 2020년 국내 AWS 파트너 중 메가존 클라우드와의 전략적 파트너십을 시작으로 AWS 기반의 MSP(클라우드 관리형 서비스 공급자) 사업을 신성장동력으로 삼았다. 이후 교보생명 및 그 관계사를 대상으로 클라우드 도입을 촉진함으로써, 본격적으로 사업을 추진한 지 2년도 안 되는 기간에 어드밴스드 파트너 등급을 획득하는 쾌거를 이뤘다.

이재훈 교보정보통신 대표이사는 "금융·보험산업에서 지속적으로 축적한 ICT 프로젝트 경험을 토대로 AWS와 긴밀히 협력해 교보생명 관계사 외 타 금융사를 대상으로도 공격적인 마케팅 활동을 펼칠 예정"이라며 "국내 넘버 1 금융 클라우드 MSP를 목표로 고객 니즈를 충족시키기 위한 혁신적인 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

