정부, 세계일류상품 63개 품목·73개 기업 신규 선정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 18일 롯데호텔서울에서 2021년도 '세계일류상품 인증서 수여식'을 개최, 신규로 63개 품목과 73개 업체를 세계일류상품 및 기업으로 선정하고 인증서를 수여했다.

세계일류상품 육성사업은 수출 상품 다양화 및 미래 수출동력 확충을 위해 수출 유망기업을 선정해 해외마케팅, 연구개발(R&D), 금융 등 지원사업 참여시 가점을 부여하고 우대 지원하는 사업이다. 지난 2001년 도입돼 올해로 20주년을 맞이했다.

세계 시장 점유율 5위권에 든 현재 세계일류상품에는 인쇄회로기판(PCB) 표면처리 공정장비(티씨케이), 스태킹 장비(우원기술), 수에즈막스 원유운반선(대한조선주식회사) 등 20개 품목, 26개 업체가 신규 선정됐다. 향후 7년 이내에 5위권에 들 가능성이 큰 차세대 세계일류상품으로는 폴라필 단섬유(휴비스), 원자로 원격해체장치(두산중공업), HVAC용 송풍모터(효성전기) 등 43개 품목, 47개 업체가 새로 선정됐다.

분야별로는 보건산업 분야가 슈퍼항생제, 수동 심장충격기 등 16개 품목으로 가장 많았고, 전기전자·반도체 분야 12개 품목, 산업기계·플랜트 분야 11개 품목이 그 뒤를 이었다. 기업규모별로는 중소기업 49개, 중견기업 11개로 중소?중견기업이 전체의 82%를 차지했다.

아울러 산업부는 세계일류상품 20주년을 맞아 해외시장 개척, 수출 증대 등에 기여한 세계일류상품 생산기업을 선정해 유공 표창장을 수여하고 장기간 세계일류상품 유지기업인 시선바이오머티리얼스, 가스트론, 이오테크닉스 3개사에 공로현판을 전달했다.

박진규 산업부 차관은 "세계일류상품은 갈수록 경쟁이 치열해지는 세계 시장에서 뛰어난 기술력을 바탕으로 끊임없이 정진한 기업인들의 노력과 열정의 결실"이라며 "우리 강소?중견기업들이 해외시장 확대를 통해 글로벌 전문기업으로 성장해 나갈 수 있도록 세계일류상품 제도를 더욱 확대?발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr