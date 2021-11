구자열 "신북방 국가와 미래 성장동력 발굴·육성해야"

무역협회, 제 3차 북방포럼 비즈니스 세션 진행

팬데믹 이후 밸류체인 변화 대응·녹색 협력 방안 등 제시

[아시아경제 김흥순 기자] "신북방 국가와의 새로운 30년을 위해 미래 성장 동력을 함께 발굴하고 동반 육성하는 상호 호혜적 전략을 적극 추진해야 한다."

구자열 한국무역협회 회장은 18일 서울 신라호텔에서 열린 '제3차 북방포럼'의 비즈니스 세션에서 "우리나라와 신북방 국가들은 수교 이후 지난 30여년 동안 활발한 교류를 통해 정치·경제·사회·문화 등 제반 분야에서 괄목할만한 성장을 이뤄냈다"며 이같이 강조했다.

무역협회는 이날 북방포럼 비즈니스 세션을 주관하면서 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 변화된 밸류체인에 대응하기 위한 방안과 녹색경제로의 전환, 유라시아 국가와의 미래협력 비전 등을 논의했다.

우리 기업의 신북방 진출 성공사례를 발표한 김택현 경동나비엔 해외영업부문장은 "러시아 시장에서 기술력을 기반으로 적극적인 현지화를 진행해 시장의 리딩 기업으로 자리매김했다"며 "최근에는 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 사물인터넷(IoT) 등 최첨단 기술과 세계적으로 인정받은 콘덴싱 기술력을 활용해 친환경 난방 시장을 선도하고, 기후변화 위기 대응에 적극 동참하고 있다"고 소개했다.

일콤 하이다로프 우즈베키스탄 섬유연합회 회장은 "2019년 한-우즈베키스탄 섬유 테크노파크 개소 이후 기술 전수, 공동 연구개발(R&D), 창업보육센터 운영 등 협력을 이어가고 있다"면서 "섬유 테크노파크는 중앙아시아 지역의 섬유 공급망 중심 역할을 충실히 수행하고 있으며 한국과의 협력은 우즈벡 섬유 산업의 디지털화와 친환경 기술 발전에 큰 도움이 되고 있다"고 강조했다.

세션 패널 토론자로 참석한 알렉산더 표도로프스키 러시아 세계경제국제관계연구원(IMEMO) 국장은 "코로나19 이후 전자상거래 시장이 활성화 되는 등 한국과 러시아의 교역에도 많은 변화가 있었다"면서 "특히 원격 교육과 원격 의료 서비스에 대한 수요가 증가하면서 '제품의 서비스화'를 바탕으로 밸류체인의 많은 변화가 예상된다"고 말했다.

디나라 케밀로바 주한키르기즈스탄대사는 "코로나 위기에도 올해 9월까지 한국과 키르기즈스탄 교역은 전년대비 46.1% 증가하는 등 양국의 교역·투자는 앞으로 더욱 확대될 여지가 크다"면서 "키르기즈스탄은 기후, 농업, 보건, 디지털·ICT 분야 등 미래산업 육성을 통한 지속가능한 경제 성장을 추구하고 있으며 한국이 관련 분야에서 우수한 기술력을 보유하고 있는 만큼 향후 양국 경제협력 기회를 확대하기 위한 신북방 정책이 지속적으로 추진돼야 한다"고 조언했다.

