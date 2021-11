[김맹녕의 골프영어회화] "에이스(Ace)는 라틴어 소년 이름?"

홀인원은 영연방에서, 에이스는 미국에서 주로 쓴다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

‘에이스(ace)’.

홀인원과 동의어(Synonym for hole-in-one)다. 티잉그라운드에서 단 한 번에 홀 인(in)시키는 것을 말한다(An ace in golf means hitting a hole-in-one, or taking only one stroke to get the ball from the tee into the hole). 파3홀 에이스 확률은 아마추어골퍼 1만2500분의 1, 프로가 2500분의 1다. 파4홀에서는 600만분의 1에 불과하다.

딱 한 번 샷으로 홀인 된다는 건 실력과 운이 결합된 것이다(To hit the golf ball into the hole in just one shot requires the right mixture of skill and luck). 아마추어골퍼는 확률상 신이 점지하지 않으면 에이스를 하기 어렵다(A hole-in-one is a rare feat the average amateur golfer will likely never achieve in their entire career).

에이스가 야구에서 팀 내 최고 투수, 테니스에서는 상대방이 건드리지 못하는 강력한 서브라는 게 흥미롭다. 에이스는 ‘1’이라는 숫자 이미지도 갖고 있다. 일반적으로 어떤 집단에서 가장 뛰어난 인물을 에이스라 부른다(You are the ace player in our team). 에이스는 기량이 아주 탁월한 골퍼를 상징한다("Ace" may also refer to a very good golfer).

에이스의 기원은 라틴어 소년 이름 ‘Ace’에서 유래됐다(The term "ace" comes from the name Ace, which is generally a boy’s name and derives from Latin). ‘매우 숙련된 사람’ 또는 ‘어떤 일에 뛰어난 사람’을 뜻한다(Ace means "a very skilled person" or "a person who excels at something). 홀인원을 대체하는 용어가 된 이유다.

A: What does an ace mean in golf?(골프에서 에이스는 무슨 뜻인가요?)

B: The ace is another term for a hole-in-one(홀인원의 또 다른 용어입니다).

A: How many times have you shot an ace so far?(지금까지 몇 번 홀인원을 하셨나요?)

B: Only once. It was on the 17th hole, a 120 yard par-3 hole at Pebble Beach three years ago(딱 한 번입니다. 3년 전 페블비치 120야드 거리 17번 파3홀에서 했어요).

A: That’s wonderful(대단하십니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





