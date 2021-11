[아시아경제 박소연 기자] 군인공제회는 17일 마스크사업과 관련해 제기된 15억원 리베이트설에 대해 사실이 아니라고 해명했다.

군인공제회에 따르면 이날 모 매체는 군인공제회의 자회사인 엠플러스 F&C가 포장지 제조업체인 Y사와 지난해 중순 마스크 10억장 공급계약을 추진하는 과정에서 15억원 규모의 리베이트 조건을 Y사에 제안했다고 보도했다.

이와 관련 군인공제회 관계자는 "군인공제회 자회사 엠플러스에프엔씨는 제조업체 Y사와 마스크 공급 계약을 맺으면서 15억원 상당의 리베이트를 요구한 사실이 없다"며 "실제 해당 건에 대한 감사 결과 리베이트 요구 사실이 없음을 확인했다"고 말했다.

덧붙여 "민원인 제조업체 Y사측도 리베이트를 요구받은 사실이 없고 엠플러스에프엔씨가 법을 위반한 사실 또한 없다고 인정하며 민원을 철회했다"고 언급했다.

