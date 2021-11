일본 국기가 왜 태극기?…日 축구 대표팀에 '태극기' 띄운 황당 방송사고

[아시아경제 나예은 기자] tvN이 2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선 오만과 일본 축구 대표팀 경기를 중계하는 과정에서 일본의 국기로 태극기를 삽입해 사과했다.

일본 대표팀은 17일 오전 1시 오만 무스카트의 술탄 카부스 스포츠 콤플렉스에서 오만 축구 대표팀과 경기를 진행했다. 해당 경기는 tvN 쇼를 통해 생중계됐고, tvN 측은 일본 대표팀을 소개하는 과정에서 일본 국기에 일장기가 아닌 태극기를 넣었다.

태극기 송출은 약 25초간 유지됐던 것으로 전해졌다.

이에 대해 tvN 쇼 측은 "tvN 쇼에서 중계된 2022 카타르월드컵 최종예선 오만-일본 경기 화면에서 그래픽 실수가 있었다"며 "불편함을 드린 점 머리 숙여 사과드린다. 향후 제작에 더욱 주의를 기울이겠다"고 밝혔다.

한편 경기는 일본의 1 대 0 승리로 끝났다. 일본은 4승 2패, 승점 12점으로 호주(승점 11)를 밀어내고 B조 2위에 올랐다.

