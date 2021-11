◇ 과장급 전보

▲ 기획조정관실 디지털문화유산팀장 안호

▲ 문화재활용국 문화유산협력팀장 김동대

◇ 과장급 임용

▲ 코로나19미래대응반장 이예나

