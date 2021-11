경찰, 윤석열 처가 양평 공흥지구 특혜 의혹 정식 수사 전환

[아시아경제 박지환 기자] 국민의힘 윤석열 대선후보 처가의 경기 양평 공흥지구 개발사업 특혜 의혹을 내사(입건 전 조사) 중이던 경찰이 해당 사건을 정식 수사로 전환했다.

경기 양평경찰서는 17일 최근 한 시민단체가 공흥지구 개발사업과 관련해 '성명불상의 인허가 담당자를 처벌해달라'는 내용의 고발장을 제출하면서 입건 전 조사에서 정식 수사로 전환한 것으로 확인됐다.

공흥지구는 양평군 공흥리 일대 2만2411㎡에 LH가 국민임대주택을 지으려다가 2011년 7월 사업을 포기한 뒤 민영개발로 변경된 사업이다.

이번 특혜 의혹은 윤 후보의 장모인 최모씨가 양평 공흥지구에 있는 아파트 개발사업을 진행하면서 시행 기한을 어기고도 사업을 마무리했다는 것이 핵심이다.

양평군은 사업 준공 승인 9일 전인 2016년 6월 사업 시행자이자 윤 후보의 장모 가족회사인 ES&D가 연장 신청을 하지도 않았음에도 사업 실시계획 인가 기간 만료일(사업시한)을 2014년 11월에서 2016년 7월로 변경 고시했다.

이에 더불어민주당을 중심으로 특혜 의혹이 불거졌고, 경기도는 지난달 21일 이 사안에 대한 감사에 착수했다.

경찰은 지난달 15일 양평군으로부터 관련 자료를 임의제출 형식으로 받아 내사를 이어온 상황이다. 다만 경찰은 아직 관계자 소환 조사 등 추가 절차는 진행하지 않은 것으로 알려졌다.

