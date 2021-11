운영시간 10시부터 4시까지

[아시아경제 박선미 기자]대학수학능력시험일인 18일 시중은행이 오전 10시부터 문을 연다.

은행 영업점 운영시간은 이날 하루만 오전 10시부터 오후 4시까지다. 아침 수험생, 감독관, 학부모 등의 이동으로 인해 교통수요가 급증할 것에 대비한 조치다.

다만 공항, 공단지역, 시장, 기관입점 등 점포 입지나 고객의 특성에 따라 영업시간을 탄력적으로 운영하는 점포에 대해서는 해당은행에 영업시간을 확인할 필요가 있다.

