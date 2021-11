SK㈜ C&C 블록체인 플랫폼, TTA 시험서 기술력 입증

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜ C&C는 자사 블록체인 플랫폼 ‘체인제트(ChainZ)’가 한국정보통신기술협회(Telecommunications Technology Association·TTA) 시험에서 ‘고성능 기업용 블록체인 기술력’을 입증 받았다고 17일 밝혔다.

SK C&C의 체인제트 메인넷은 지난달 TTA 소프트웨어시험인증연구소에서 주관하는 확인 및 검증(V&V·Verification & Validation) 시험에서 코인거래 4480TPS(초당 거래량)와 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 토큰거래 1850TPS 이상의 고성능 결과를 기록했다.

스마트 컨트랙트 트랜잭션 1850TPS 이상의 성능은 공공 및 금융권에서 활용할 수 있는 고성능 요건을 만족시키는 수준이다. 통상 장시간 운영할 경우 TPS 수치가 낮아지거나 다수 오류가 발생함에도 불구하고 24시간 이상 운영시에도 1500TPS을 웃도는 수치와 에러율 ‘제로’를 기록해 안정성도 매우 높게 평가받았다. 코인거래도 4480TPS 거래량이면 코인 이용이 많은 게임·유통 업계에서 즉시 활용 가능한 수준이다.

엔터프라이즈 이더리움 기반의 체인제트 메인넷은 자동화된 설치 및 빠른 서비스 구성으로 신속하고 안전한 거래 검증을 지원한다. 이더리움 기업 연합(Enterprise Ethereum Alliance·EEA) 표준을 준수해 기업이 보유한 블록체인 관련 솔루션은 물론 사내외 여러 시스템과 연동 및 상호 운영이 가능하다.

간단한 설정만으로 네트워크를 구성할 수 있어 서비스 확장에 따라 네트워크를 빠르게 전개할 수 있다는 점도 강점이다. 특정 그룹만 접근 가능한 데이터 프라이버시, 권한증명(Proof of Authority·PoA)방식의 이스탄불 비잔틴 장애 허용 메커니즘 합의 알고리즘 등을 통해 빠르고 안전한 거래 검증을 수행한다.

체인제트는 또 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency·CBDC), 대체불가토큰(Non-Fungible Token·NFT) 등의 적용에 중요한 인프라를 제공한다. 금융, 유통, 게임, 물류, 공공, 의료 등 여러 산업별 블록체인 개발자 생태계 조성을 지원하며, 산업별 전문 강소 기업들과 다양한 블록체인 서비스 개발을 추진 중이다.

최철 SK C&C 블록체인 플랫폼 그룹장은 "기업과 금융사들은 물론 공공기관들도 체인제트를 활용하면 언제든 기존 시스템에 블록체인을 손쉽게 적용할 수 있다"며 "안정성과 속도, 호환성이 중요한 NFT 등 디지털 자산 거래에도 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.

