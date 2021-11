[아시아경제 이민우 기자] 도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 증권정보 현재가 7,410 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 403,086 전일가 7,410 2021.11.17 11:17 장중(20분지연) 관련기사 도이치모터스, 71억원 규모 자사주 취득 결정도이치모터스, 2Q 영업익 207억…전년比 2.3%↑[클릭 e종목]"도이치모터스, 신차 판매 호조 리레이팅 가능성" close 는 권오수 대표가 사임함에 따라 권혁민 대표를 신규 선임한다고 17일 공시했다. 회사 측은 "기존 대표의 일신상 사유에 따른 정상적 경영활동을 위해서 신규 대표가 선임된 것"이라고 설명했다.

