조수미, 한국인 최초로 '아시아 명예의 전당' 헌액

[아시아경제 최동현 기자] 성악가 조수미가 한국인 최초로 ‘아시아 명예의 전당’(Asia Hall of Fame)에 헌액됐다.

17일 소속사 SMI엔터테인먼트에 따르면 성악가 조수미가 유튜브 라이브로 진행된 '제17회 2021 아시아 명예의 전당' 헌액 대상자 입회식(Annual Induction Ceremony)에서 한국인 최초로 아시아 명예의 전당에 선정됐다.

아시아 명예의 전당은 2004년 시애틀을 근간으로 Robert Chin Foundation에 의해 창립됐다. 미국을 비롯해 전 세계의 각 지역에서 벌어지는 아시안들에 대한 폭력과 편견을 개선하며 아시안 문화와 다른 문화 간의 유대감을 높이고 상호 존경심과 존중을 이끌어 내기 위해 활동중이다. 아시안 예술인들의 우수성과 문화 다양성에 미친 공로를 전 세계인들에게 알리는 활동도 이어가고 있다.

조수미는 "지난 35년간 노력한 것들로 개인의 명예를 넘어 아시아를 대표하는 음악인으로 인정받게 돼 행복하다"며 "유네스코의 평화예술인이자 아시아를 대표하는 리더로서 다음 35년을 열심히 활동하겠다"고 소감을 전했다.

역대 ‘아시아 명예의 전당’ 선정자로는 배우 이소룡, 스케이트 선수 크리스티 야마구치, 저널리스트 코니 정 등이 있다. 올해엔 한국, 미국, 인도, 자메이카, 홍콩 출신의 10인이 선정됐다. 이들 10인 중 예술 분야 관계자는 조수미를 비롯해 일본계 미국인 대중음악 프로듀서 스티브 아오키, 중국계 자메이카인 기타리스트 필 첸 등 3명이다.

