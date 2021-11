靑 "코스타리카 대통령 21~24일 한국 국빈 방문"

양국 수교 60주년 앞두고 정상 간 협력의지…"포용적 녹색협력 중요 파트너"

[아시아경제 류정민 기자] 카를로스 알바라도 케사다 코스타리카 대통령이 문재인 대통령 초청으로 오는 21일부터 24일까지 한국을 국빈 방문한다.

박경미 청와대 대변인은 17일 서면 브리핑을 통해 "코스타리카는 중남미의 대표적인 친환경 녹색국가로서, 우리나라의 글로벌 기후변화 대응, 포용적 녹색 회복 협력을 위한 중요한 협력 파트너"라면서 국빈 방문 소식을 전했다.

코스타리카 대통령 국빈 방한은 내년 양국 수교 60주년을 앞두고, 양 정상 간 협력 의지를 토대로 성사됐다.

박 대변인은 "알바라도 대통령은 우리나라를 국가 발전의 모델로 삼고 협력을 강화해 나가기를 지속 희망해 왔으며, 2018년 5월 취임 후 첫 아시아 방문으로 한국을 단독 방문하는 것"이라고 설명했다.

문 대통령과 알바라도 대통령은 23일 오전 정상회담을 가질 예정이다. 양국 관계 발전 방안, 코로나19 이후 실질 협력, 중미지역 협력, 기후변화 대응을 포함한 글로벌 이슈 등에 대해 논의할 계획이다.

아울러 양 정상은 포스트 코로나 시대 경제 회복을 위해 디지털 전환, 스마트 농업, 바이오 산업 등 다양한 분야에서 미래 성장을 위한 디지털·녹색협력 파트너십을 구축할 계획이다.

양국 간 무역·투자 증진 방안, 보건의료, 인프라 협력, 중미지역 경제사회 안정을 지원하기 위한 개발협력 사업 확대 등도 논의 대상이다.

박 대변인은 "특히 우주 산업, 수소경제와 같은 미래성장 분야의 협력 방안도 논의할 계획"이라며 "중미지역의 강소국인 코스타리카와의 연대를 통해 중미지역 협력 강화를 위한 기반을 마련할 것"이라고 기대했다.

