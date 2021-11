알뜰폰 스노우맨, 홈페이지 개편 "3만원 편의점 상품권 이벤트"

세종텔레콤, 스노우맨 브랜드 론칭 10주년 앞둬

홈페이지 개편…셀프개통 가능

[아시아경제 차민영 기자] 세종텔레콤 알뜰폰 브랜드 스노우맨이 2022년 브랜드 론칭 10주년을 앞두고 홈페이지 개편을 단행했다고 17일 밝혔다.

이달 초 새 단장을 마친 홈페이지는 사용자 편의성을 대폭 강화해 이용자 소비 패턴에 따라 구매 프로세스를 단순화했다. 회원가입 시 소셜네트워크서비스(SNS) 간편로그인, 본인인증 매체 네이버 인증서 등을 신규 도입해 서비스 신청 절차도 간소화했다.

특히 홈페이지에서 셀프 개통이 가능해졌다. 상품 검색에서 가입 신청까지 원스탑 서비스로 고객은 유심 수령 후 스노우맨 사이트에서 간단한 본인인증절차를 통해 희망하는 시간에 대기시간 없이 휴대폰을 빠르게 개통 할 수 있다. 셀프 개통은 우선 LG유플러스 망 유심요금제에 적용됐으며 향후 KT망까지 확장된다.

스노우맨 유심카드는 스노우맨 홈페이지를 비롯해 우체국 알뜰폰 판매처, 알뜰폰 허브 등에서 신청할 수 있다. 수도권과 6대 광역시 거주 고객은 바로 배송서비스를 통해 2시간 내 수령이 가능하다.

스노우맨은 이번 홈페이지 개편과 알뜰폰 가입자 1000만명 시대를 맞아 요금제 할인, 편의점 상품권 증정, 스노우맨 카카오 이모티콘 증정 프로모션 등을 동시 진행한다.

우선 스노우맨 LG유플러스 유심 요금제 8종을 오는 연말까지 최대 61%까지 할인한다. ‘스노우맨 통화100분데이터1GB+(음성100분/문자100건/데이터1GB)’는 월 기본 이용료는 7,150원, ‘스노우맨 통화기본데이터1.5GB(음성?문자 무제한/데이터1.5GB)는 월 9,900원이다. 특히 요금제명에 +표시된 요금제는 데이터 기본제공량을 모두 소진한 이후엔 1Mbps의 속도로 계속 이용할 수 있다.

스노우맨 KT망 신규 요금제 가입 고객들에게는 편의점 상품권 3만원을 증정한다. 스노우맨 신규 가입 고객 전원에게는 오는 11월 30일까지 한정판 카카오 이모티콘을 제공한다.

백민협 세종텔레콤 이사는 “디지털 전환 시대에 주요 의사 결정자로 급부상한 MZ세대 고객들을 집중 공략하고 비대면 유통 채널 확장을 위해 홈페이지 개편을 진행했다”며 “앞으로는 더욱 즐겁고 다양한 브랜드 경험을 전하는 한편, 고객 니즈를 겨냥한 요금제 설계, 고객센터 및 제휴 서비스 강화 등 대 고객 서비스 증진을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr