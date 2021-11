치솟은 김장 물가에…유통가, 김장재료 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 최근 치솟는 김장 물가로 인한 고객들의 부담을 줄이기 위해 파격 할인 행사를 준비했다.

17일 홈플러스에 따르면 오는 18일부터 24일까지 전국 홈플러스에서 ‘맛있는 김장쇼’ 기획전이 열린다. 김장 필수 재료인 배추, 무, 김치양념 등을 농림축산식품부와 손잡고 마이홈플러스 멤버 특가로 구성해 20% 할인가에 판다. 수육용 일품포크 돼지 앞다리·뒷다리는 21일까지 50% 할인해준다.

‘홈플 라이브 김장 특집’ 라이브 방송에서는 오는 19일 방송인 윤정수가 특별 출연해 배추, 무 등 10여 개 품목을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 홈플러스 온라인에서는 24일까지 사전 예약 고객 대상 절임배추, 알타리무, 김치양념을 20% 할인 판매한다.

홈플러스 문화센터에서는 다음 달 19일까지 점포별 15팀을 선착순 모집해 ‘아빠랑 아이랑 김장 체험 특강’을 진행한다. 오는 19일부터 21일까지 행사카드로 대형마트에서 7만원, 익스프레스에서 5만원 이상 구매 고객 대상으로 김치냉장고, 홈플러스 할인 쿠폰 당첨 기회를 주는 스크래치 쿠폰도 제공한다.

GS더프레시는 오는 23일까지 배추, 무 등에 대해 농림축산식품부와 협업해 20% 카드 할인을 받을 수 있는 ‘김장 하는 날’ 행사를 진행한다. 행사 기간 매장 전단에 실린 김장 행사 상품을 2만원 이상 구매하는 고객 500명을 추첨해 김장 비용 10만원을 제공한다.

GS리테일 관계자는 “김치가 오랜 기간 전 국민의 소울 푸드로 자리 잡아 온 만큼, 올해도 안정된 가격으로 고객들에게 김장 재료를 공급하는데 노력했다”며 “이번 행사에는 김장 배추로는 가장 적당한 사이즈인 3kg 내외 크기의 배추를 판매할 예정으로 품질도 우수하지만 가성비면에서도 큰 만족을 드릴 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

