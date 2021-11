구로구 새로운 BI 'SMART GURO' 공개

스마트도시 브랜드 확립 위해 ‘디지털구로’→‘스마트구로’ 변경... 사람, 기술, 문화 조화 이루는 미래지향적 도시 모습 나타내

[아시아경제 박종일 기자] “이젠 ‘스마트구로’라 불러주세요!”

구로구(구청장 이성)가 새로운 BI(Brand Identity) ‘스마트구로’를 공개했다.

구로구는 “디지털도시를 넘어 대한민국 대표 스마트도시로 변모한 구로구의 위상을 널리 알리고 도시 브랜드도 확립하기 위해 ‘스마트구로’로 BI를 변경했다”고 17일 밝혔다.

앞서 구로구는 구로공단에서 첨단 디지털산업단지로의 성공적인 전환을 상징하는 ‘디지털구로’ BI를 2007년부터 사용해왔다. 하지만 기존 BI는 제작된 지 10년 이상 지나 현재 구가 지향하고 있는 ‘스마트도시’ 의미를 담기에는 부족함이 있었다.

이에 구로구는 도시 정체성에 맞는 새 BI를 제작키로 결정하고 전문 업체를 통해 3개 시안을 제작했다.

주민과 구청 직원들을 대상으로 온라인 선호도 조사를 실시한 결과 참여자 2143명 중 864명(40.3%) 선택을 받은 ‘스마트구로’ 로고가 새 BI로 최종 결정됐다.

‘스마트구로’ BI는 사람, 기술, 문화가 조화를 이루는 미래지향적인 도시 모습을 나타낸다. 점은 구로 곳곳에 분포된 정보와 데이터를, 다채로운 색상은 다양한 정보를 상징한다. 겹쳐지는 면은 데이터가 전달되는 모습을 시각화하고 전반적으로 어우러지는 느낌을 주도록 설계됐다.

새 BI는 구청 홈페이지, 블로그 등 온라인 매체에서 즉시 활용되며, 구로구와 구 출자·출연기관 등이 제작·관리하는 홍보물, 시설물 등은 신규 제작 시 적용된다.

구로구는 새 BI를 소개하는 안내영상도 공개했다. ‘디지털구로’에서 ‘스마트구로’ 변천사, BI에 대한 콘셉트와 디자인 모티브 등이 담긴 영상으로 구로구청 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

구로구 관계자는 “우리나라의 대표적인 스마트도시로 우뚝 선 구로구가 위상에 걸맞은 새 BI를 갖게 됐다”며 “주민들의 미래 먹거리를 확보하고 더 좋은 생활환경을 제공하기 위해 스마트도시 조성에 박차를 가하겠다”고 전했다.

구로구는 ‘스마트도시’라는 용어조차 생소하던 시절부터 스마트도시 조성에 힘써왔다. 2017년 전국 기초자치단체 중 최초로 스마트사업 전담팀을 만들고, 2019년에는 스마트도시과로 조직을 확대했다.

또 전국 최초로 지역내 전역에 와이파이망과 사물인터넷망을 모두 갖췄다.

지금은 탄탄한 인프라를 기반으로 주민 생활과 밀접한 분야에서 시설물 안전 관리, 취약계층 돌봄, 교통사고 및 범죄 예방 등 다양한 스마트사업을 펼치고 있다.

구로구는 일찍부터 스마트도시 조성에 노력해온 결과 지난 9월 국토교통부로부터 스마트도시 인증도 받았다. 스마트도시 인증은 전국 지자체 중 8곳이 획득했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr