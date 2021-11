與 "가업승계제도 완화 공약에 반영" 野 "주 52시간제 재검토"

송영길·이준석 대표, '리더스포럼' 연사

각 당 중소기업 정책·공약 방향 발표

[아시아경제 김보경 기자] 여야 대표가 중소기업 행사에 참석해 각 당의 중소기업 정책을 설명했다. 여당은 가업승계 제도 개선을, 야당은 주 52시간제 완화와 최저임금 차등 지급에 대한 의지를 밝혔다.

송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표는 16일 경주 힐튼호텔에서 열린 '중소기업 리더스포럼'에 특별강연자로 나서 '대한민국의 미래비전과 중소기업 정책방향'을 주제로 각 당의 중소기업 정책 방향에 대해 설명했다.

송 대표는 중소기업 정책과 관련한 내용을 언급한 뒤 "인천시장을 하다가 재선에서 떨어졌는데 저도 모르게 교만해졌고 남 얘기를 잘 듣지 않은 점을 반성했다"며 "어떤 사람도 권력자에 서게 되면 그렇게 되기 쉽다"고 말했다.

그는 "소득주도성장을 한다면서 최저임금을 16.4% 올린 것은 누가 봐도 문제였지만 걸러지지 않은 것은 명백한 과오였고 부동산문제도 뼈아프게 반성해야 한다"며 "이런 문제를 제대로 거르려면 대통령이 가감없이 민심을 전할 위치에 있는 당 대표와 만나야 한다"고 밝혔다.

그는 중소기업중앙회 등이 요구해온 가업승계제도 완화와 관련해 "우리도 검토해서 노하우와 기술을 대물림해 확장하는 긍정적 의미로 대선 공약에 반영하려고 한다"고 설명했다.

이 대표는 "문재인 정부가 주52시간제를 강행하며 많은 기업이 어려움을 겪고 있고 추가 고용이 많이 발생했는지 아직 검증되지 않았다"며 "민주당 이재명 후보가 주4일제 공약을 내걸었는데 주5일에서 주4일이면 시간이 20% 줄어들지만 노동자 생산성을 20% 올린다는 것은 쉽지 않다"고 말했다.

그는 이 후보를 겨냥해 "정치인이 아무 생각 없이 툭툭 던지는 말 때문에 중소기업인이 고통을 받고 있다"며 "우리 당은 주52시간제를 기업인 부담을 안 주게 재검토하고 최저임금을 업종·지역에 따라 차등할 수 있도록 공약하겠다"고 밝혔다.

권칠승 중소벤처기업부 장관은 '중소·벤처·소상공인을 회복과 도약의 주역으로'라는 주제의 기조강연을 통해 정부의 중소기업 정책을 설명하고 중소기업협동조합을 중소기업 간 연결을 강화하는 사회적 자산으로 육성하겠다고 약속했다.

한편 이번 포럼은 중소기업인 250여명이 참석해 오는 19일까지 '브이노믹스 시대의 중소기업'을 주제로 코로나19 시대 중소기업의 생존과 성장 해법을 찾고 새로운 시대 역할과 비전을 강구한다.

17일에는 '위드 코로나 시대, 중소기업 해법을 제시하다'를 주제로 정책토론회가 열리며, 18일에는 싱하이밍 주한 중국대사가 '한중 경제무역 협력 현황과 전망'에 대해 강연한다.

